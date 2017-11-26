Сегодня в России отмечается самый добрый и семейный праздник – День матери

В России День матери стали отмечать не так давно – с конца 90-х годов XX века. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года. Инициатором учреждения Дня матери на официальном уровне выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.

В мире, пожалуй, нет такой страны, где бы не отмечали подобный светлый и добрый день. Но в каждой стране праздник проходит в разные даты. Так, например, в США, Австралии, Японии м в ряде европейских стран он отмечается во второе воскресенье мая. В Польше – 26 мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Египте — 21 марта, а в Армении – 7 апреля.

Несмотря на то, что в России День матери был учрежден почти 20 лет тому назад, праздник пока еще не получил широкого распространения. Но это дело времени. Постепенно он набирает обороты и один из показателей популярности праздника – это проведение крупномасштабной всероссийской акции «Крылья ангелов».