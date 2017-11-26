Сегодня в России отмечается самый добрый и семейный праздник – День матери
В мире, пожалуй, нет такой страны, где бы не отмечали подобный светлый и добрый день. Но в каждой стране праздник проходит в разные даты. Так, например, в США, Австралии, Японии м в ряде европейских стран он отмечается во второе воскресенье мая. В Польше – 26 мая, в Великобритании — в первое воскресенье марта, в Египте — 21 марта, а в Армении – 7 апреля.
Несмотря на то, что в России День матери был учрежден почти 20 лет тому назад, праздник пока еще не получил широкого распространения. Но это дело времени. Постепенно он набирает обороты и один из показателей популярности праздника – это проведение крупномасштабной всероссийской акции «Крылья ангелов».
На День матери принято дарить мамам подарки, сделанные своими руками: вязаные и вышитые вещи, собственноручно приготовленный торт или созданные предметы интерьера. Считается, что подобные вещи хранят тепло и любовь своих создателей и будут напоминать маме о том, как ее любят и ценят ее дети. Но, главное, для мамы в этот день – это внимание и возможность еще раз услышать от детей слова любви и благодарности.
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