Минздрав предлагает ввести запрет на продажу алкоголя пьяным гражданам

Минздрав России подготовил законопроект, который закрепляет за магазинами и точками общественного питания право отказывать в продаже спиртного лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно документу вносятся поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - сообщают «Новые известия».

Так что покупателям придется следовать правилу: все хорошо в меру и уже тем более не злоупотреблять.

Еще одно предложение ведомства - организовать места продажи алкоголя таким образом, чтобы покупатель, находясь у других стеллажей с товарами, не мог видеть алкогольную продукцию. Так что спиртосодержащие напитки могут вовсе исчезнуть из поля зрения покупателей.