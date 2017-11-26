Минздрав предлагает ввести запрет на продажу алкоголя пьяным гражданам
Согласно документу вносятся поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - сообщают «Новые известия».
Так что покупателям придется следовать правилу: все хорошо в меру и уже тем более не злоупотреблять.
Еще одно предложение ведомства - организовать места продажи алкоголя таким образом, чтобы покупатель, находясь у других стеллажей с товарами, не мог видеть алкогольную продукцию. Так что спиртосодержащие напитки могут вовсе исчезнуть из поля зрения покупателей.
«При розничной продаже алкогольной продукции в стационарном торговом объекте должны быть выделены специальные места (отделы, секции, помещения) таким образом, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары», — подчеркивается в законопроекте.
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