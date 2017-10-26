Волжанам вернули переплаченные ими за коммуналку более 3 млн рублей

В Волжском управляющие компании продолжают возвращать деньги жильцам, которым они выставили платежки с неправомерно завышенными суммами за общедомовые нужды.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, на сегодняшний день волжанам вернули более трех миллионов рублей переплаты, и возврат некорректно начисленных средств еще не завершен.

ИА «НовостиВолгограда.ру» неоднократно сообщало о вопиющих случаях некорректного начисления платежей за общедомовые нужды. Массовые жалобы жителей на завышенные суммы в платежках в Госжилнадзор начали поступать с нынешнего года, когда изменился порядок начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общего имущества собственников в многоквартирном доме. В переходный период, с января по июнь, пока еще не были установлены новые нормативы потребления коммунальных ресурсов, данные платежи должны были выставляться по наименьшим расчетам, но не выше норматива. Но управляющие организации решили выставлять платежи по максимуму, чем вызвали волну справедливого недовольства жильцов.

Так, жильцы домов №№ 36, 38 по улице Молодежной сами вели строгий учет по электроэнергии и по другим коммунальным ресурсам как по индивидуальным, так и по общедомовым приборам учета. Но УК рассчитала суммы по нормативу, в результате жители переплатили более чем на 260 тысяч рублей. Тогда волжане обратились в отдел муниципального жилищного контроля. По результатам проверки им произведен перерасчет неправомерно начисленных сумм, средства жильцам возвращены.