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Волгоградцев просят помочь найти нового хозяина бездомному шарпею
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградцев просят помочь найти нового хозяина бездомному шарпею

Сегодня, 14:21ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Татьяна Рожкова
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