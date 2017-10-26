Волгоградцев просят помочь найти нового хозяина бездомному шарпею
Сегодня, 14:21ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Татьяна Рожкова
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратилась волгоградка Татьяна Рожкова, которая рассказала об обнаруженном ею в Городищенском районе бездомном шарпее.
Пару дней назад, проезжая мимо поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции (это в 20 км от Волгограда), она увидела отощавшего породистого пса.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
- Я не имела возможности остановиться, но мне всегда было жаль бездомных существ, - говорит Татьяна. - Я его сфотографировала в надежде - может, кто откликнется и приютит собаку.
По словам волгоградки, видно, что собака голодает и испугана. Правда, находится ли шарпей до сих пор там, неизвестно. Может, он уже нашел новый дом и вновь обретенные хозяева расскажут нам об этом?
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей