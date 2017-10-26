Волгоградцев просят помочь найти нового хозяина бездомному шарпею

В редакцию ИА «НовостиВолгограда.ру» обратилась волгоградка Татьяна Рожкова, которая рассказала об обнаруженном ею в Городищенском районе бездомном шарпее.

Пару дней назад, проезжая мимо поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции (это в 20 км от Волгограда), она увидела отощавшего породистого пса.

- Я не имела возможности остановиться, но мне всегда было жаль бездомных существ, - говорит Татьяна. - Я его сфотографировала в надежде - может, кто откликнется и приютит собаку.