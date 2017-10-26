Волгоград в четвёртый раз примет форум общественной дипломатии

В Волгограде 31 октября в четвёртый раз откроется международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». Его посетят более двухсот делегатов из нескольких стран мира.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, среди главных целей форума – укрепление международного сотрудничества и поиск эффективных совместных решений проблем мировой политики. В первый день мероприятия состоятся две дискуссии, посвящённые перспективам отношений между Россией и Европой, а также взаимодействию государств в эпоху политической нестабильности. Во второй день участники форума обсудят ряд других актуальных вопросов, в том числе современные отношения России с Индией и Германией, а также молодёжную дипломатию и защиту от международных угроз.

Заседания, дискуссии и круглые столы пройдут сразу на трёх площадках – в конференц-центре «Волга Холл», ВолГУ и ВолгГМУ. Среди их участников будут мэры городов-побратимов Волгограда, представители органов власти, общественные активисты, учёные и бизнесмены.