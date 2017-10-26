Волгоград в четвёртый раз примет форум общественной дипломатии
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, среди главных целей форума – укрепление международного сотрудничества и поиск эффективных совместных решений проблем мировой политики. В первый день мероприятия состоятся две дискуссии, посвящённые перспективам отношений между Россией и Европой, а также взаимодействию государств в эпоху политической нестабильности. Во второй день участники форума обсудят ряд других актуальных вопросов, в том числе современные отношения России с Индией и Германией, а также молодёжную дипломатию и защиту от международных угроз.
Заседания, дискуссии и круглые столы пройдут сразу на трёх площадках – в конференц-центре «Волга Холл», ВолГУ и ВолгГМУ. Среди их участников будут мэры городов-побратимов Волгограда, представители органов власти, общественные активисты, учёные и бизнесмены.
Напомним, резолюция о ежегодном проведении форума общественной дипломатии в Волгограде была принята в 2015 году. Недавно областной центр стал площадкой для нескольких других важных международных мероприятий, в том числе для встречи вице-премьеров РФ и КНР Дмитрия Рогозина и Ван Яна, а также встречи представителей интернационального объединения «Мэры за мир».
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