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В Волгоградской области коммунальщиков оштрафовали за некачественную воду
Сюжеты:
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Badwater

В Волгоградской области коммунальщиков оштрафовали за некачественную воду

Сегодня, 14:14ОбществоНикита ДробныФото: corrieredellumbria.corr.it
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