В Волгоградской области коммунальщиков оштрафовали за некачественную воду

Мировой суд участка №127 в Волгоградской области оштрафовал МУП «Качалинское» на 10 тысяч рублей. Коммунальное предприятие уличили в оказании некачественных услуг местному населению.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки сотрудники ведомства выявили в работе МУП «Качалинское» целый ряд нарушений. Невзирая на то, что предприятию раньше уже выдавались предписания об обеспечении надлежащего качества питьевой воды, коммунальный оператор их так и не выполнил. Жители станицы Качалино и хутора Фастов по-прежнему были вынуждены довольствоваться водой, не соответствовавшей гигиеническим требованиям. В связи с этим предприятию был выписан штраф; если оно и в дальнейшем продолжит игнорировать требования закона, сумма взыскания может увеличиться.