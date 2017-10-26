В Волгоградской области коммунальщиков оштрафовали за некачественную воду
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки сотрудники ведомства выявили в работе МУП «Качалинское» целый ряд нарушений. Невзирая на то, что предприятию раньше уже выдавались предписания об обеспечении надлежащего качества питьевой воды, коммунальный оператор их так и не выполнил. Жители станицы Качалино и хутора Фастов по-прежнему были вынуждены довольствоваться водой, не соответствовавшей гигиеническим требованиям. В связи с этим предприятию был выписан штраф; если оно и в дальнейшем продолжит игнорировать требования закона, сумма взыскания может увеличиться.
Напомним, ещё в конце июля жители станицы Качалино в Иловлинском районе жаловались на плохую работу местных коммунальщиков в Госжилнадзор. Их не устраивал низкий напор холодной воды в домах. Тогда в отношении оператора МУП «Качалинское» было возбуждено административное производство.
+7 937 708 14 50