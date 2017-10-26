В Волгограде обсудили наследие волонтёрской программы ЧМ-2018

В Волгоградском государственном университете накануне прошёл семинар для потенциальных участников конкурса проектов «Наследие волонтёрской программы ЧМ-2018». На нём обсуждались условия и перспективы мероприятия.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, благодаря конкурсу волонтёры ЧМ-2018 получат возможность реализовать свои идеи по улучшению родного города. Они смогут представить на суд специалистов собственные разработки по шести основным направлениям, среди которых развитие спорта и туризма, урбанистика, экология, искусство и общественно значимые инициативы. Подавать заявки вправе как уже официально зарегистрированные добровольцы, так и кандидаты в волонтёры.