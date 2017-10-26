В Волгограде обсудили наследие волонтёрской программы ЧМ-2018
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, благодаря конкурсу волонтёры ЧМ-2018 получат возможность реализовать свои идеи по улучшению родного города. Они смогут представить на суд специалистов собственные разработки по шести основным направлениям, среди которых развитие спорта и туризма, урбанистика, экология, искусство и общественно значимые инициативы. Подавать заявки вправе как уже официально зарегистрированные добровольцы, так и кандидаты в волонтёры.
Главная цель конкурса – обратить волонтёрскую программу на благо Волгограда, чтобы её участники не только работали с иностранцами в рамках чемпионата, но и помогали реально улучшить состояние города. Приём заявок продлится до 8 ноября. Авторы лучших разработок получат возможность пройти обучение в инновационном центре «Сколково», где федеральные эксперты помогут им воплотить конкурсные проекты в жизнь при поддержке оргкомитета «Россия-2018».
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