В «Старой Сарепте» пройдет средневековый рыцарский турнир

Волгоградцев приглашают перенестись на столетия назад и погрузиться в Средневековье. 29 октября в 10:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет рыцарский турнир.

Ристалище пройдет в одном из сарептских подземелий — это придаст особую ему особую атмосферу и поможет зрителям и участникам погрузиться в историческую эпоху. Этому же будут способствовать доспехи, которые будут использовать «рыцари».