В «Старой Сарепте» пройдет средневековый рыцарский турнир
Сегодня, 10:10ОбществоНаталья ЖурбинаФото: группа ВК Музей-заповедник "Старая Сарепта" | Волгоград
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Волгоградцев приглашают перенестись на столетия назад и погрузиться в Средневековье. 29 октября в 10:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет рыцарский турнир.
Ристалище пройдет в одном из сарептских подземелий — это придаст особую ему особую атмосферу и поможет зрителям и участникам погрузиться в историческую эпоху. Этому же будут способствовать доспехи, которые будут использовать «рыцари».
Как сообщают ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на музей-заповедник «Старая Сарепта», в предстоящем рыцарском турнире примут участие «рыцари» из Волгограда, Москвы, Ростова-на-Дону, Казахстана, Саратова. Они сойдутся в историческом средневековом и современном мечевом боях. В каждой из этих категорий будут определены победители, которые получат заслуженные награды.
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