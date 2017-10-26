В новое издание Красной книги вошли марсилия египетская и мухомор Виттадини

В регионе в честь Года экологии вышло в свет обновленное издание Красной книги.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облкомприроды, презентация Красной книги состоялась на III Всероссийской научно-практической конференции «Ведение региональных красных книг: достижения, проблемы и перспективы».

Переиздание Красной книги Волгоградской области осуществляется раз в 10 лет - за это время собирается значительный объем данных о новых редких видах, об их местонахождении, состоянии и другая информация, которая учитывается при переиздании. Так, в обновленную версию Красной книги по итогам исследований ученых вошли несколько видов растений, которые не встречались более 50 лет и поэтому считались исчезнувшими на территории нашего региона. К ним относятся марсилия египетская, майник двулистный, гроздовник полулунный, а также три новых вида грибов – рубиноболет рубиновый, трутовик лакированный и мухомор Виттадини.

На сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается более 3500 видов флоры и около 9500 - фауны, из них к редким и исчезающим относятся 208 видов растений и 132 - животных.