СК РФ предложил выработать единый алгоритм розыска пропавших детей

В Следственном комитете Российской Федерации под председательством Александра Бастрыкина состоялось межведомственное совещание по вопросам разработки единого алгоритма розыска пропавших детей.

Было отмечено, что в настоящее время в лучшем случае при поиске детей события развиваются так: Следственный комитет возбуждает уголовное дело, сотрудники МВД организуют поисковые мероприятия, к которому по необходимости подключаются сотрудники МЧС, Росгвардии, Министерства обороны, члены волонтерских организаций, просто неравнодушные граждане. В результате ребенок найден, жив и здоров. Однако так происходит далеко не всегда. А потому необходим единый алгоритм, распределяющий обязанности и зоны ответственности всех участников поисковых мероприятий.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, председатель Следственного комитета в ходе совещания напомнил, что ранее руководством страны была поставлена задача о создании Национального центра поиска пропавших детей, однако по тем или иным причинам она не получила должной реализации на практике.

Александр Бастрыкин акцентировал внимание присутствующих, что решение о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения несовершеннолетнего должно приниматься всеми региональными подразделениями СКР не только после поступления соответствующих обращений или официальных уведомлений от коллег, но и в связи с получением требующей реагирования информации из СМИ, социальных сетей и различных мессенджеров. Он отметил, что выявление в открытых источниках сообщений об исчезновении детей до сих пор не всегда своевременно осуществляется на уровне региональных следственных управлений. В результате может быть упущено время, и минуты промедления в начале поисков могут стоить жизни ребенку. В связи с этим он поручил сотрудникам центрального аппарата СК России проанализировать сложившуюся на местах ситуацию со своевременностью начала розысков и доложить о результатах.

Председатель Следственного комитета России поблагодарил присутствующих за повышенное внимание к общей проблеме. При этом особо отметил роль волонтерских организаций.

«У нас установился положительный контакт с волонтерами, которые зачастую работают не за страх, а за совесть, подчас выполняя задачи правоохранительных органов. Мы высоко ценим ваши добрые дела. Спасибо, что вы есть. Неравнодушные к чужой беде люди – это уже большая сила», – сказал Александр Бастрыкин

Например, в Волгоградской области волонтеры уже по первому зову всегда готовы отправиться на поиски пропавших детей. Так было, когда в сентябре в Калаче-на-Дону разыскивали 5-летнюю Софью Четвертнову. Уже сразу после сообщения родителей о пропавшем ребенке, писками занялись не только правоохранители, но и волонтеры. Неравнодушные волгоградцы, приезжавшие в райцентр, почти неделю участвовали в поиске: обходили, дома, подвалы, заброшенные здания, окрестности города, опрашивали местных жителей.

Но, по словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, существующая практика выявила ряд проблем при организации розыска несовершеннолетних в лесных массивах и труднодоступных местах. Не всегда хватает специально обученных людей и технических средств. В связи с этим было высказано предложение Уполномоченному при Президенте РФ по правам предпринимателей Борису Титову привлекать бизнесменов, которые, обладая обширными материальными ресурсами, могут существенно помочь в мероприятиях по поиску детей.

Председатель спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, волонтеры которого действуют в 40 регионах РФ, констатировал, что на сегодняшний день в ряде субъектов России нет специалистов и нужного оборудования для поиска в труднодоступной среде.

Принимавшая участие в совещании Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что без участия волонтеров сегодня не проходят практически ни одни поиски. По ее словам, неразрешенным является распределение функциональных обязанностей всех участников розыска. Она полагает, что необходимо срочно разработать и утвердить эффективную модель взаимодействия.

Анна Кузнецова отметила положительную практику взаимодействия Следственного комитета с аппаратом уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ. При этом детский омбудсмен поддержала предложение председателя СК России по разделению ответственности между федеральным, региональным и субъектовым распределением усилий по поиску детей. А также согласилась с идеей создания экспертного совета по разработке такой модели розыска.

Принимая во внимание все прозвучавшие предложения, Александр Бастрыкин посчитал необходимым детально проработать дальнейшее сотрудничество, организовать двусторонний обмен опытом и обучение волонтеров на базе учебных заведений и центров СК России во всех федеральных округах РФ.

Все участники совещания согласились с мнением председателя Следственного комитета, что необходимо устанавливать персональную ответственность участников розыска за выполнение своей задачи и достигнутый конечный результат. После возбуждения уголовного дела представитель СК РФ должен возглавить работу и, оценив имеющуюся информацию, принимать решение о подключении к поисковым мероприятиям представителей государственных структур и добровольческих отрядов.