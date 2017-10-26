Сегодня пятиклассники напишут проверочные работы по русскому языку

Сегодня всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку напишут учащиеся 5 классов всех регионов России.

В проведении ВПР примет участие около 60% школ в каждом из регионов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Работы должны выявить уровень владения учащимися правописанием, а также учебно-языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями.

Диагностическая работа будет проведена в рамках одного урока. Пятиклассникам предстоит выполнить комплекс из пяти заданий. Среди них – списывание текста с пропущенными буквами и знаками препинания.

Также будут проверены умения распознавать согласные звуки в слове по глухости-звонкости и мягкости-твердости, делить слова на морфемы (по составу) и преобразовывать в графическую схему, распознавать изученные части речи в предложении, определять грамматическую основу предложения.