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Сегодня пятиклассники напишут проверочные работы по русскому языку
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Сегодня пятиклассники напишут проверочные работы по русскому языку

Сегодня, 08:03ОбществоСтанислав ЛопатинФото: b-port.com
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