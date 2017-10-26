Бизнесменов Волжского незаконно заставляли заниматься благоустройством

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области накануне вынесло решение по результатам спора между Волжской городской Думой и местными предпринимателями. В действиях органа власти были выявлены нарушения закона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградское УФАС, ещё в декабре 2014 года Волжская городская Дума утвердила положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов в городе-спутнике. Этот документ, в частности, обязывал владельцев торговых павильонов заниматься благоустройством прилегающей территории: укладывать тротуарную плитку, осуществлять уборку и даже устанавливать малые архитектурные формы.

Многие предприниматели сразу же задались резонным вопросом, почему они должны осуществлять благоустройство на чужих земельных участках. Они обратились в УФАС с многочисленными жалобами. Некоторые коммерсанты рассказывали, что им запретили размещать павильоны из-за отказа устанавливать возле них объекты благоустройства за собственный счёт; другие торговцы отмечали, что с ними по той же причине расторгли уже действовавшие договоры.

Антимонопольное ведомство провело тщательную проверку и пришло к выводу, что действия Волжской городской Думы ущемляли интересы предпринимателей. Благоустройством в городе всё же должны заниматься специально предназначенные для этого организации, финансируемые за счёт бюджета, а не владельцы торговых павильонов.

– После всестороннего изучения всех обстоятельств дела антимонопольный орган не согласился с доводами представителей органа местного самоуправления. Возложение органом власти дополнительных обязанностей на предпринимателей Волжского, которые не предусмотрены законом, препятствует осуществлению их деятельности, – отметил руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.