Здание техколледжа в самом центре Волгограда отдали под офисы и кабинеты

Из-под сени науки величественное здание на проспекте Ленина, 38 с учебными корпусами, многочисленными лабораториями, пристройками и даже гаражом вывели тихо и незаметно.

Судьбу объекта решили всего-то восемь человек, собравшихся накануне на публичные слушания. В течение каких-то пары часов статус трех зданий, суммарная площадь которых составляет более 10 тысяч квадратных метров, был изменен. Объект в одночасье превратился в зону общественно-делового назначения. То есть, там на законных основаниях теперь могут размещаться офисы и кабинеты чиновников. А при желании можно открыть даже заведения общественного питания и ресторан. Хотя по неофициальной информации, это место в самом центре Волгограда присмотрели для себя чиновники областной администрации, которые разместят в здании бывшего техколледжа руководство и сотрудников нескольких комитетов.