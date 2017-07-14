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Здание техколледжа в самом центре Волгограда отдали под офисы и кабинеты
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Здание техколледжа в самом центре Волгограда отдали под офисы и кабинеты
Сегодня, 11:48ОбществоВиталий КошелевФото: Яндекс. Карты
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