Здание техколледжа в самом центре Волгограда отдали под офисы и кабинеты

Судьбу объекта решили всего-то восемь человек, собравшихся накануне на публичные слушания. В течение каких-то пары часов статус трех зданий, суммарная площадь которых составляет более 10 тысяч квадратных метров, был изменен. Объект в одночасье превратился в зону общественно-делового назначения. То есть, там на законных основаниях теперь могут размещаться офисы и кабинеты чиновников. А при желании можно открыть даже заведения общественного питания и ресторан. Хотя по неофициальной информации, это место в самом центре Волгограда присмотрели для себя чиновники областной администрации, которые разместят в здании бывшего техколледжа руководство и сотрудников нескольких комитетов.
Возможно, эта история не получила бы такого широкого резонанса среди негодующих волгоградцев в соцсетях, если бы не один момент. В начале текущего года Волгоградский техколледж покидал родные стены по причине плохого технического состояния зданий, построенных в середине 50-х годов прошлого века. Такие выводы были сделаны на основании строительной экспертизы. Теперь же выясняется, что то ли здания чудесным образом пришли в норму, то ли объекту грозит масштабная реконструкция. В последнем случае возникает резонный вопрос: почему в современном обществе дорогостоящий ремонт за счет казенных средств могут позволить себе чиновники, но не труженики социально ориентированных специальностей и науки?