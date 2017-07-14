Волгоградцы нарисуют интерактивную карту линии обороны Сталинграда

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, реализация проекта «Рубежи Сталинграда» запланирована на сентябрь. Его идейным вдохновителем стал ветеран Анатолий Козлов: в начале июля на встрече с активистами «Волгоградпатриотцентра» он отметил, что в области давно необходимо заменить мемориальные таблички на линии обороны Сталинграда.
Молодые волгоградцы совершили поездку по шести районам региона и обнаружили, что многие памятные знаки, установленные там, где советские солдаты давали отпор армии вермахта, на данный момент недоступны для посещения. Некоторые из них находятся посреди степей и не отмечены на картах, из-за чего даже местные старожилы не всегда знают об их существовании.
Активисты намерены восстановить все мемориальные таблички, расчистить территорию вокруг каждой из них и создать интерактивную карту линии обороны Сталинграда. Благодаря реализации проекта путешественники и туристы смогут самостоятельно посетить те места, где во время Великой Отечественной войны велись наиболее ожесточённые бои. Не исключено, что в будущем «цепь» из памятных знаков станет основой для тематической экскурсии.