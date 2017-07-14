Волгоградцы нарисуют интерактивную карту линии обороны Сталинграда

Волгоградские активисты молодёжных движений создадут интерактивную карту линии обороны Сталинграда и восстановят памятные знаки, находившиеся на рубежах важнейшей битвы Великой Отечественной войны.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, реализация проекта «Рубежи Сталинграда» запланирована на сентябрь. Его идейным вдохновителем стал ветеран Анатолий Козлов: в начале июля на встрече с активистами «Волгоградпатриотцентра» он отметил, что в области давно необходимо заменить мемориальные таблички на линии обороны Сталинграда.

Молодые волгоградцы совершили поездку по шести районам региона и обнаружили, что многие памятные знаки, установленные там, где советские солдаты давали отпор армии вермахта, на данный момент недоступны для посещения. Некоторые из них находятся посреди степей и не отмечены на картах, из-за чего даже местные старожилы не всегда знают об их существовании.