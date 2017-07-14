Волгоградцы бесплатно «ремонтируют» автомобили в социальных сетях

Всероссийское движение «Взаимопомощь на дорогах» добралось и до Волгограда. Сломались, заглохли - что делать подскажут другие автовладельцы.

Причем дистанционно. Для этого в соцсети создана группа, где можно попросить совет. Следует коротко описать проблему, лучше - приложить фото. Участники постараются дать рекомендации по мерам «реанимации» закапризничавшего транспорта.

А если в пути возникла экстренная ситуация - закончился бензин, лопнуло колесо, вышел из строя датчик, а инструментов нет, опять же - заходите в группу и зовите на помощь водителей.

- Быстро обсуждаем, кто может, кому удобнее подъехать. И в течение получаса вам, по ситуации, подвозят бензин или инструменты. Если же своими силами вопрос не решаем, буксируем в нужное место, - рассказывает основатель волгоградского движения «Взаимопомощь на дорогах» Вадим Зыков.

Идея молодому человеку пришла после того, как он сам попал в беду. Машина встала на 2-й Продольной, затем последовали два часа безуспешного голосования на дороге. До гаража «на привязи» дотянул друг.