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Волгоградский регион входит в зону экстремальной жары
Сюжеты:
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Zhara
Волгоградский регион входит в зону экстремальной жары
Сегодня, 10:01ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Tourprom.ru
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