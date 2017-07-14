Волгоградский регион входит в зону экстремальной жары
Сегодня, 10:01ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Tourprom.ru
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Погода в виде переменной облачности северо-восточного ветра дала нам, живущим в Волгоградской области, небольшую передышку.
Теперь наступает время жары, которая и будет нас испытывать на прочность. По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 июля можно забыть о переменной облачности, о кратковременных дождях и грозах, зато самое время вспомнить, что такое зной.
В Волгоградской области 27 и 28 июля температура, даже ночью поднимется до +21...+26ºС, а днем столбик термометра поднимется до +38ºС, а местами даже до +41ºС.
В областном центре жара будет на пару градусов ниже. Так, 27 и 28 июля днем температура составит +39ºС.
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