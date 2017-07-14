Волгоградский регион входит в зону экстремальной жары

Погода в виде переменной облачности северо-восточного ветра дала нам, живущим в Волгоградской области, небольшую передышку.

Теперь наступает время жары, которая и будет нас испытывать на прочность. По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 июля можно забыть о переменной облачности, о кратковременных дождях и грозах, зато самое время вспомнить, что такое зной.

В Волгоградской области 27 и 28 июля температура, даже ночью поднимется до +21...+26ºС, а днем столбик термометра поднимется до +38ºС, а местами даже до +41ºС.