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Волгоградские активисты ОНФ обсудили расселение жильцов из ветхих домов
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Волгоградские активисты ОНФ обсудили расселение жильцов из ветхих домов
Сегодня, 14:12ОбществоНикита ДробныФото: pronovostroyku.ru
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