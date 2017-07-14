Волгоградские активисты ОНФ обсудили расселение жильцов из ветхих домов

Накануне активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области провели совещание, посвящённое расселению жильцов из ветхих и аварийных зданий. В обсуждении проблемы участвовали представители профильных ведомств городского и регионального уровня.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном исполкоме ОНФ, в России до сих пор не разработан механизм расселения из тех домов, которые признаны аварийными после 2012 года. Президент Владимир Путин поручил решить эту проблему и возобновить программу переселения жильцов с 1 января 2019 года.

Пока что попытки властей Волгоградской области своими силами решить трудности, связанные с расселением аварийных домов, особым успехом не увенчались. Жильцам ветхих зданий даже не всегда удаётся получить временные квартиры в так называемом «маневренном фонде»: такой недвижимости в регионе мало, и на неё одновременно существуют две очереди — обычная и на предоставление жилплощади по судебному решению. Никакого регламента, который определял бы порядок предоставления временных квартир, не существует.

Нарекания вызывает и качество домов, в которые волгоградцев переселяют из ветхого фонда. Общественники свидетельствуют, что жилищные условия там часто оставляют желать много лучшего: во многих зданиях плохо работает вентиляция, на стенах появляется плесень и трещины, фундаменты проседают.

— Чтобы расселить тот ветхий жилой фонд, который сейчас имеется в регионе, а это более 600 домов, необходимо порядка 7 млрд рублей. Региональный бюджет такой объём финансирования не потянет, поэтому мы считаем, что инициатива о необходимости продолжения программы расселения — это важнейшее решение не только для нашего региона, но и для страны в целом. По оценкам местных профильных специалистов, даже с учётом привлечения инвесторов Волгоградская область самостоятельно сможет расселить не более 10% от всего ветхого жилого фонда, — прокомментировала ситуацию активистка регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Ольга Литвиненко.