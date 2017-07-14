В Волжском полицейские провели акцию для пожилых «Не дай себя обмануть»

Сегодня участковые уполномоченные полиции посетили местное отделение Пенсионного фонда, чтобы напомнить, в первую очередь, пожилым людям о проблеме социальных видов мошенничества.
Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, стражи порядка объяснили пенсионерам простые правила: не открывать посторонним людям двери, даже если они представляются сотрудниками социальных служб, требовать документы, удостоверяющие личность, не показывать места хранения сбережений и перепроверять телефонные сообщения от незнакомцев по поводу попавших в беду родственников.
Участковые раздали посетителям Пенсионного фонда памятки по профилактике мошенничества. А также попросили молодых людей проводить разъяснительные беседы с пожилыми родственниками.