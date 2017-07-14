В Волжском полицейские провели акцию для пожилых «Не дай себя обмануть»

В среду, 26 июля, в Волжском по инициативе Общественного совета при городском Управлении МВД стартовала информационно-пропагандистская кампания «Не дай себя обмануть».

Сегодня участковые уполномоченные полиции посетили местное отделение Пенсионного фонда, чтобы напомнить, в первую очередь, пожилым людям о проблеме социальных видов мошенничества.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, стражи порядка объяснили пенсионерам простые правила: не открывать посторонним людям двери, даже если они представляются сотрудниками социальных служб, требовать документы, удостоверяющие личность, не показывать места хранения сбережений и перепроверять телефонные сообщения от незнакомцев по поводу попавших в беду родственников.