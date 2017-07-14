В Волгоградской железнодорожной больнице сменилось руководство
Сегодня, 14:03ОбществоНикита ДробныФото: telefon.mobile-a.ru
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Новым директором Волгоградской железнодорожной больницы назначен Евгений Крайнов — бывший главврач Ленинской ЦРБ. Решение о его утверждении в новой должности было принято в ходе рабочей поездки, которую провела начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, среди главных задач, которые предстоит решить новому руководителю железнодорожной больницы — интеграция медучреждения в систему государственного здравоохранения, расширение перечня видов медпомощи и увеличение её объёмов.
По информации областной администрации, кандидатура Евгения Крайнова прошла согласование и была утверждена на федеральном уровне. Новый главврач получит под свой контроль три поликлиники, многопрофильный стационар на 330 коек, сеть здравпунктов, стоматологическое отделение, два медпункта на вокзалах и несколько кабинетов предрейсовых осмотров; в больнице оказывается медицинская помощь по двадцати семи профилям.
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