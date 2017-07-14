В Волгоградской железнодорожной больнице сменилось руководство

Новым директором Волгоградской железнодорожной больницы назначен Евгений Крайнов — бывший главврач Ленинской ЦРБ. Решение о его утверждении в новой должности было принято в ходе рабочей поездки, которую провела начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, среди главных задач, которые предстоит решить новому руководителю железнодорожной больницы — интеграция медучреждения в систему государственного здравоохранения, расширение перечня видов медпомощи и увеличение её объёмов.