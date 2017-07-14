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В Волгоградской области пройдет лагерный сбор разведчиков-мотострелков
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В Волгоградской области пройдет лагерный сбор разведчиков-мотострелков
Сегодня, 18:17ОбществоФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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