В Волгоградской области пройдет лагерный сбор разведчиков-мотострелков

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в течение месяца пройдет лагерный сбор разведчиков.

В мероприятии примут участие около 200 военнослужащих, будет задействовано 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-60.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, во время лагерного сбора разведывательный батальон соединения совершит марш на 30 с лишним километров. Как правило, это подразделение должно действовать в отрыве от главных сил в тылу условного противника, рассчитывая только на собственные навыки и возможности.

В ходе марша будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-5, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику условного противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 5 километров.

Кроме того, войсковые разведчики отработают навыки наведения реактивной артиллерии на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец», выполнят стрельбу из различных видов стрелкового оружия и техники, в том числе из БМП-3, отработают форсирование водных преград.

Мероприятия по боевой подготовке проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, а все препятствия военнослужащие преодолеют в полной экипировке, вес которой составляет около 40 килограммов.