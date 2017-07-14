В волгоградской колонии №9 открылось производство чистящего порошка

В Волгограде в колонии №9 открылась линия по изготовлению сухого чистящего средства.

Новое производство в исправительном учреждении строгого режима появилось только в этом месяце, но уже выпущено 12 тонн 550 килограммов готовой продукции.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области , 34.fsin.su

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, на линии работают четверо осужденных. Они выпускают чистящий порошок мешками по десять килограмм каждый.