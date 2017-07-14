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В волгоградской колонии №9 открылось производство чистящего порошка
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В волгоградской колонии №9 открылось производство чистящего порошка
Сегодня, 12:09ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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