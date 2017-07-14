В волгоградской колонии №9 открылось производство чистящего порошка
Сегодня, 12:09ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области / 34.fsin.su
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В Волгограде в колонии №9 открылась линия по изготовлению сухого чистящего средства.
Новое производство в исправительном учреждении строгого режима появилось только в этом месяце, но уже выпущено 12 тонн 550 килограммов готовой продукции.
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области , 34.fsin.su
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, на линии работают четверо осужденных. Они выпускают чистящий порошок мешками по десять килограмм каждый.
Чистящее средство предназначено для удаления загрязнений с кухонных плит, холодильных шкафов, очистки кафельных и эмалированных поверхностей, посудомоечных комплексов, а также изделий из металла.
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