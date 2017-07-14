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В Волгограде день борьбы с гепатитом пройдет под девизом «Защити себя сам»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
Gepatit1
В Волгограде день борьбы с гепатитом пройдет под девизом «Защити себя сам»
Сегодня, 12:20ОбществоСтанислав ЛопатинФото: 360tv.ru
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