В Волгограде день борьбы с гепатитом пройдет под девизом «Защити себя сам»
Сегодня, 12:20ОбществоСтанислав ЛопатинФото: 360tv.ru
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В пятницу, 28 июля, в России, как и во многих других странах, будет отмечаться всемирный День борьбы с гепатитом. В Волгограде в этот день пройдет профилактическое мероприятие под девизом «Защити себя сам».
Цель мероприятия – повышение информированности населения Волгоградской области по вопросам профилактики гепатита. Местом его проведения выбраны торгово-развлекательные комплексы «Парк Хаус» и «Европа Сити Молл».
Как сообщили в областном центре медицинской профилактики, с 14 до 18 часов все желающие смогут получить бесплатные консультации врача-инфекциониста по вопросам вирусных гепатитов.
Всемирный день борьбы с гепатитом проводится 28 июля с 2011 года. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B. По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то есть каждого третьего жителя планеты.
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