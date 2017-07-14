В Волгограде день борьбы с гепатитом пройдет под девизом «Защити себя сам»

В пятницу, 28 июля, в России, как и во многих других странах, будет отмечаться всемирный День борьбы с гепатитом. В Волгограде в этот день пройдет профилактическое мероприятие под девизом «Защити себя сам».

Цель мероприятия – повышение информированности населения Волгоградской области по вопросам профилактики гепатита. Местом его проведения выбраны торгово-развлекательные комплексы «Парк Хаус» и «Европа Сити Молл».

Как сообщили в областном центре медицинской профилактики, с 14 до 18 часов все желающие смогут получить бесплатные консультации врача-инфекциониста по вопросам вирусных гепатитов.