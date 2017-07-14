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В Волгограде частное лунное затмение закроет спутник Земли на 25 процентов
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В Волгограде частное лунное затмение закроет спутник Земли на 25 процентов
Сегодня, 11:16ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Сергей Матанцев/ novostivolgograda.ru
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