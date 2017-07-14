В Волгограде частное лунное затмение закроет спутник Земли на 25 процентов

7 августа вечером в 20.20 - самое время для того, чтобы поднять голову и посмотреть на небо.

Именно с этого времени начнется самое зрелищное астрономическое явление 2017 года - частное лунное затмение. ИА «НовостиВолгограда.ру» ранее рассказывало об этом уникальном событии. А сейчас мы получили комментарий заведующей научно-методическим отделом Волгоградского планетария Ольги Колесниковой:

- Частное лунное затмение - явление нечастое, - рассказывает Ольга Борисовна, - в следующий раз волгоградцы увидят подобное небесное представление только в ночь на 17 июля 2019 года. Полное затмение от частного отличается тем, что оно закрывает лишь часть небесного тела. Во время данного затмения Луна будет закрыта на четвертинку, на 25 процентов.

Как сообщили в планетарии, во время частного лунного затмения Земля располагается между Солнцем и Луной, но при этом они не находятся точно на одной прямой. Только часть видимой поверхности Луны окажется в тени Земли.

- Мало того, что это редкое явление, это еще и красивое зрелище. Луна может окрашиваться в красные тона, вплоть до темно-багряного, - продолжает рассказывать Ольга Колесникова. - В древности, когда видели подобное, столь кровавое зрелище, пугались, считая, что Луна заболела и ее «болезнь» предвещает масштабные беды.Ольга Колесникова, заведующая научно-методическим отделом Волгоградского планетария

Наблюдать столь эффектное зрелище можно с любой открытой местности, главное, чтобы погода была ясная, без туч и дождей.