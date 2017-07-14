В регионе приступили к регистрации участников на молодежный форум «Волга»

Председатель регионального комитета молодежной политики Елена Слесаренко отметила, что «ключевая задача форума - это формирование сообщества молодых профессионалов в разных областях жизни региона».
Как сообщает пресс-служба региональной администрации, форум является настоящим творческим, дискуссионным и образовательным пространством, в котором примут участие лидеры студенческих и молодежных профессиональных сообществ, известные эксперты и общественные деятеля.
В образовательную программу войдут десять направлений, которые соответствуют наиболее актуальным, в обществе, темам - это здоровье, семья, туризм и другие темы. В рамках осеннего форума пройдут лекции региональных и федеральных экспертов в различных профессиональных областях, ведущих специалистов-практиков, бизнес-тренеров и консультантов.
В завершении работы состоится презентация проектов. Самые удачные идеи будут рекомендованы региональным комитетом молодежной политики к реализации.