В регионе приступили к регистрации участников на молодежный форум «Волга»

Регистрация проходит в автоматизированной информационной системе «Молодежь Волгограда». Организатором данного молодежного образовательного форума выступает комитет молодежной политики Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, форум является настоящим творческим, дискуссионным и образовательным пространством, в котором примут участие лидеры студенческих и молодежных профессиональных сообществ, известные эксперты и общественные деятеля.

В образовательную программу войдут десять направлений, которые соответствуют наиболее актуальным, в обществе, темам - это здоровье, семья, туризм и другие темы. В рамках осеннего форума пройдут лекции региональных и федеральных экспертов в различных профессиональных областях, ведущих специалистов-практиков, бизнес-тренеров и консультантов.