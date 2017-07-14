В конкурсе «Доброволец России» участвуют 5 центров соцобслуживания региона

На сегодняшний день заявки уже подали Калачевский, Октябрьский, Новоаннинский, Киквидзенский и Фроловский центры социального обслуживания.
Участники регионального этапа конкурса, который проводится с целью выявления и развития лучших добровольческих практик, выбрали две номинации – «Серебряное волонтерство» и «Организатор добровольчества».
Как рассказали в комитете социальной защиты населения Волгоградской области, победители будут определены 5 октября. После чего Оргкомитет выберет по 10 претендентов в каждой номинации. С 20 октября по 10 ноября в системе «Добровольцы России» пройдет народное голосование, по итогам которого в каждой номинации будут определены 3 финалиста.
Финальный этап – Премия «Доброволец России-2017» – состоится 5 декабря в рамках Всероссийского форума добровольцев, на котором назовут обладателей Ежегодной премии в сфере добровольчества.