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В конкурсе «Доброволец России» участвуют 5 центров соцобслуживания региона
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В конкурсе «Доброволец России» участвуют 5 центров соцобслуживания региона
Сегодня, 15:55ОбществоФото: uszn.volgograd.ru
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