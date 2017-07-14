В Киквидзенском районе выявили 500 тонн зараженного подсолнечника

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на территории Киквидзенского района Волгоградской области большую партию подсолнечника, зараженного амброзией.

Вначале в территориальное Управление поступило заявление на выдачу карантинного сертификата от ООО «Органика» на 500 тонн подсолнечника.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, при исследовании образцов специалисты выявили карантинный объект Ambrosia trifida L. (Амброзия трехраздельная), что подтверждается протоколом экспертизы Волгоградского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Согласно представленным документам, зараженная продукция находилась на хранении у общества с ограниченной ответственностью «Антонов В.А.» на территории Киквидзенского района.

Общество не сообщило в Россельхознадзор об обнаружении признаков заражения подкарантинной продукции, что является нарушением Федерального закона «О карантине растений». В результате проверки организация была оштрафована.