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В детсаду «Сказка» в Рудне создают условия для детей-инвалидов
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В детсаду «Сказка» в Рудне создают условия для детей-инвалидов
Сегодня, 08:41ОбществоНаталья ЖурбинаФото: rudn-mr.ru
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