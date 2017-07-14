В детсаду «Сказка» в Рудне создают условия для детей-инвалидов
Сегодня, 08:41ОбществоНаталья ЖурбинаФото: rudn-mr.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сейчас в руднянском детском саду № 5 «Сказка» идут строительные и ремонтные работы по созданию необходимых условий для обучения, воспитания и полноценного развития детей с ОВЗ — ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщает пресс-служба администрации райцентра Рудни, работы проходят в рамках государственной программы «Доступная среда». Общая сумма средств, направляемых на реализацию мероприятий составляет 1902,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 1852,3 тыс. рублей.
Для адаптации детей с ОВЗ в детском садике «Сказка» планируется обустроить новую входную группу, установить пандус, расширить дверные проёмы, установить поручни на путях движения в здание, оборудовать санитарно-гигиенического помещения.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей