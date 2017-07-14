Соцпроект «Гордимся и помним» закрепит волонтеров за ветеранами войны

В Волгоградской области стартовал социальный проект «Гордимся и помним», входящий в рамки празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета социальной защиты населения, сейчас идет активная работа по привлечению в новый проект волонтеров. Они, в соответствии с условиями проекта должны оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

В планах специалистов комитета соцзащиты закрепить за каждым ветераном волонтера. Он будет оказывать своему «подопечному» посильную адресную помощь в быту, в благоустройстве дома и прилегающей к дому территории, в проведении досуга, в сопровождении до социальных объектов и во многом другом.

К этой деятельности планируется привлечь волонтеров Волгоградского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», школьников, студентов, учащихся профессиональных учебных заведений, воспитанников социальных реабилитационных центров и военно-патриотических клубов и просто неравнодушных граждан, которые будут рады помочь уважаемым и престарелым людям.