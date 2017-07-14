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Соцпроект «Гордимся и помним» закрепит волонтеров за ветеранами войны
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
3t on.livejournal com
Соцпроект «Гордимся и помним» закрепит волонтеров за ветеранами войны
Сегодня, 17:19ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 3t-on.livejournal.com
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