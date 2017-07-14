Соцпроект «Гордимся и помним» закрепит волонтеров за ветеранами войны

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета социальной защиты населения, сейчас идет активная работа по привлечению в новый проект волонтеров. Они, в соответствии с условиями проекта должны оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
В планах специалистов комитета соцзащиты закрепить за каждым ветераном волонтера. Он будет оказывать своему «подопечному» посильную адресную помощь в быту, в благоустройстве дома и прилегающей к дому территории, в проведении досуга, в сопровождении до социальных объектов и во многом другом.
К этой деятельности планируется привлечь волонтеров Волгоградского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», школьников, студентов, учащихся профессиональных учебных заведений, воспитанников социальных реабилитационных центров и военно-патриотических клубов и просто неравнодушных граждан, которые будут рады помочь уважаемым и престарелым людям.
Работа по привлечению волонтеров в социальную сферы рассчитана на длительный срок и, как подчеркивают в комитете соцзащиты, участие в социальном проекте «Гордимся и помним» нужно как молодежи, которая будет учится милосердию, вниманию и уважению к старшему поколению, так и самим ветеранам, являющихся носителями жизненного опыта, мудрости и традиций.