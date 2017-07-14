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Назначен новый начальник отделения полиции Светлоярского района
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Sergienko
Назначен новый начальник отделения полиции Светлоярского района
Сегодня, 12:00ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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