Назначен новый начальник отделения полиции Светлоярского района

В областном Главке полиции продолжаются кадровые перестановки. В среду, 26 июля, руководителем отделения МВД по Светлоярскому району назначен подполковник Олег Сергиенко.

Он сменил ранее находившегося на этом посту Юрия Хонина, который вчера возглавил отдел полиции в городе Михайловке. До этого Сергиенко был его заместителем.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, Олег Сергиенко в органах внутренних дел находится с 1999 года. Он проходил службу на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, следствия и штаба в отделе внутренних дел Быковского района. В прошлом году был переведен в Светлоярский районный отдел МВД.