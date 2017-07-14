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Город Петров Вал Камышинского района отметит свое 75-летие
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Город Петров Вал Камышинского района отметит свое 75-летие
Сегодня, 14:37ОбществоНаталья ЖурбинаФото: wikimedia.org
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