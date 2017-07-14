Город Петров Вал Камышинского района отметит свое 75-летие

Как сообщает ИА "НовостиВолгограда.ру" со ссылкой на пресс-службу администрации Камышинского района, 6 августа Петров Вал отметит сразу два праздника.

Во-первых, это 75-летие населённого пункта, который вырос из железнодорожной станции в рабочий посёлок, а потом в город. А, во-вторых, это День железнодорожника, который является профессиональным праздником для очень многих петроввальцев. Здесь почти каждый прямо или косвенно связан с железной дорогой, которая имеет градообразующее значение.

В настоящее время идет подготовка праздничной программы, а также завершается работа над фильмом, посвященным городу и его жителям.