Город Петров Вал Камышинского района отметит свое 75-летие

Во-первых, это 75-летие населённого пункта, который вырос из железнодорожной станции в рабочий посёлок, а потом в город. А, во-вторых, это День железнодорожника, который является профессиональным праздником для очень многих петроввальцев. Здесь почти каждый прямо или косвенно связан с железной дорогой, которая имеет градообразующее значение.
В настоящее время идет подготовка праздничной программы, а также завершается работа над фильмом, посвященным городу и его жителям.
Из истории: населенный пункт Петров Вал появился в период Великой Отечественной войны во время строительства Волжской рокады, предназначенной для снабжения войск, принимавших участие в Сталинградской битве. Название сначала населенного пункта, позже ставшим городом было дано в честь находящихся сухих русел канала «Петров Вал», оставшихся после неудачной попытки Петра I соединить Волгу и Дон.