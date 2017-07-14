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Экологи рассказали волгоградским скаутам о гадюках и тарантулах
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Экологи рассказали волгоградским скаутам о гадюках и тарантулах
Сегодня, 16:07ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба комитета экологии и природных ресурсов Волгоградской области
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