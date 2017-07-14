Экологи рассказали волгоградским скаутам о гадюках и тарантулах

В природном парке Волгоградской области «Волго-Ахтубинская пойма» завершилась работа полевой школы для скаутов. Целую неделю участники отряда «Степные лисы» из гимназии №17 изучали экосистему поймы и наблюдали за обитающими там животными.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе регионального комитета экологии и природных ресурсов, юные волгоградцы прошли по экологической тропе, которая создана в природном парке специально для ознакомления посетителей с биологическим разнообразием поймы. Специалисты рассказали детям о растениях, птицах и насекомых, живущих в этой части Волгоградской области.

Особенный интерес у скаутов вызвали наблюдения за пауками-тарантулами и презентация о видах змей, распространённых в регионе. Школьникам напомнили, что большинство змей в Волгоградской области, в том числе краснокнижный узорчатый полоз, которого часто принимают за гадюку, не относятся к ядовитым. Однако и опасные рептилии в регионе также встречаются: экологи рассказали ученикам полевой школы, как правильно оказывать первую помощь в случае укуса настоящей гадюки.