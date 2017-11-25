Ветераны Волгограда выиграли самый крупный в регионе президентский грант

Почти 9 миллионов рублей из Фонда президентских грантов получит Дзержинская районная организация областного Совета ветеранов на реализацию проекта «Пароль Победы - Сталинград». Это самый крупный грант среди 67-ми общественных организаций региона, ставших участниками уже второго в этом году конкурса.

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в общей сложности общественные организации Волгоградской области получат на реализацию своих проектов около 85 млн рублей.

По направлению «Сохранение исторической памяти» от нашего региона было подано несколько заявок. Причем среди участников конкурса в этот раз - не только молодежные патриотические и волонтерские организации, но и ветеранские.

Дзержинская районная организация Совета ветеранов при поддержке директора музея-заповедника «Сталинградская битва», а с сентября - и депутата облдумы по Дзержинскому одномандатному округу Алексея Васина представила на конкурс грантов проект «Пароль Победы - Сталинград». Его суть - в наполнении музея «Память» новым содержанием с помощью современных технологий. Об этой идее ИА «НовостиВолгограда.ру» неоднократно рассказывало в своих публикациях. Ее руководитель музея-заповедника «Сталинградская битва» обсуждал и с волгоградскими ветеранами и встретил в их лице самых заинтересованных союзников.

Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва», председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Вы знаете, когда мы начали обсуждать возможность подачи заявки вместе с активистами ветеранской первички Дзержинского района, то с их стороны я встретил такой энтузиазм... У них просто глаза горели, ведь это для них не просто проект, не только возможность вывести патриотическую работу на новый уровень, что, конечно же, очень значимо и ценно, но еще и возможность показать, что они еще на многое способны. Для ветеранов сегодня это особенно важно.Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»

Конечно, подготовить такой проект самостоятельно, без активной поддержки профессионалов, ветеранской первичке было бы не под силу, признается ее руководитель Лариса Сергеевна Полетаева. Она возглавляет Дзержинское районное отделение Совета ветеранов более 10 лет, и ее общественная работа и активная жизненная позиция в этом году отмечены наградой города-героя «За верность Отечеству». Идея, которая легла в основу проекта, - сделать так, чтобы события далекого военного прошлого для нынешних поколений стали зримыми и осязаемыми, чтобы они вызывали сопереживание и чувство сопричастности - родилась не на пустом месте.

председатель Дзержинского районного Совета ветеранов Лариса Полетаева Фото: http://iosifefremov.ru

У нас в районе жил участник Сталинградской битвы, который был непосредственным свидетелем пленения Паулюса, Константин Васильевич Дуванов. Он в свое время много встречался со школьниками, молодежью, рассказывал подробности тех событий. И мы хотели, чтобы эти его воспоминания не исчезли с его уходом, а стали частью того самого исторического места, где это происходило - музея «Память». Лариса Полетаева, председатель Дзержинского районного совета ветеранов

Сначала идея казалась неосуществимой, признается Лариса Сергеевна. Ведь даже подача заявки на грант - дело весьма непростое: нужно подготовить массу документов, обосновать значимость проекта, его цели и задачи.

Без Алексея Викторовича (Васина - прим.ред.) мы бы не справились. Он нам сразу начал активно помогать во всем, подсказывать, что и как. И когда мы узнали, что выиграли, мы были просто счастливы и горды. Это было трудно, проект очень серьезный и нужный. Он нужен и ветеранам, и молодежи, даже дошкольникам, нужен для увековечивания памяти солдат и офицеров Великой Отечественной. Лариса Полетаева, председатель Дзержинского районного совета ветеранов

Фото: stalingrad-battle.ru

8 миллионов 974 тысячи 964 рубля - такую сумму получат волгоградские ветераны на воплощение в жизнь проекта, получившего название «Пароль Победы - Сталинград». Это самый крупный по размеру грант, который получили волгоградские общественные организации, и это для Дзержинской первички - тоже повод для гордости. Ведь на конкурс подавали заявки (и выиграли) и сам областной Совет ветеранов, и его Камышинское отделение.

Фото: parusvlg.ru

Теперь дело за воплощением проекта в жизнь. В первую очередь - это приобретение современного мультимедийного оборудования, которое позволит посетителям музея «Память» перенестись в Сталинград огненного 1942-го и почувствовать то, что чувствовали тогда жители города, когда на их глазах рушились их дома, их школы и заводы, рушилась их жизнь.

Это будет хорошим инструментом для того, чтобы придать энергичности экспозиции музея «Память» - не только само современное оборудование, технологии 3D-мэппинга и дополненной реальности, но и сам контент, содержание. Это ключевой шаг к динамичному развитию музея «Память» - для нас важно, чтобы он не был филиалом панорамы, а чтобы людям туда хотелось приходить вновь и вновь.Алексей Васин, директор музея-заповедника «Сталинградская битва»