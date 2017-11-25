В Волгоградской области вышла в свет Красная книга почв
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Красная книга почв — это результат длительного мониторинга агропочвенных ресурсов Волгоградской области. В ней собраны сведения о разнообразии почвенного покрова региона, выделены редкие и эталонные грунты, ненарушенные растущим антропогенным воздействием, а также обозначены проблемы, которые предстоит решить.
Волгоградский регион вошел в десятку субъектов Российской Федерации, где уже появилась книга, и это первый этап в формировании системы охраны почв в области.
Особый статус эталонных видов позволит не только оградить их от вреда, наносимого нерациональной хозяйственной деятельностью, но и разработать меры по восстановлению ценных почвенных участков. Издание может быть также использовано при мониторинге и разработке ландшафтно-адаптивных систем ведения хозяйства.
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