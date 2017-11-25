В Волгоградской области вышла в свет Красная книга почв

В Волгоградской области презентовали Красную книгу почв. Издание было создано специально к Году экологии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Красная книга почв — это результат длительного мониторинга агропочвенных ресурсов Волгоградской области. В ней собраны сведения о разнообразии почвенного покрова региона, выделены редкие и эталонные грунты, ненарушенные растущим антропогенным воздействием, а также обозначены проблемы, которые предстоит решить.

Волгоградский регион вошел в десятку субъектов Российской Федерации, где уже появилась книга, и это первый этап в формировании системы охраны почв в области.