В Волгограде открыты новые пункты сбора подписей за референдум о времени
- Список адресов:
Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д.24, 2 этаж, методический кабинет районного дома культуры.
Время работы: понедельник – пятница 10.00 – 17.00
Суббота, воскресенье 10.00 – 12.00
Телефон - 8 844 (56) 2-15-08
Город Камышин, ул. Ленина, дом 17 (фойе Муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Текстильщик").
Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота – воскресенье с 9.00 до 12.00
Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская,юж д.21, Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела районный, Совет ветеранов, 1 этаж.
Время работы: понедельник - суббота с 8:00 до 17:15, обед с 12:00 до 13:00
Воскресенье - выходной
Телефон - (84474) 6-22-40
Урюпинский район, пос. Искра, ул. Победы, д.9, помещение холла здания Искринского Дома культуры, 1 этаж.
Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00
Суббота с 9:00 до 12:00
Воскресенье – выходной
Фроловский район (два пункта)
Хутор Терновка, д. 1016, Терновский Дом культуры, 2 этаж, библиотека.
Время работы: понедельник – суббота с 9:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00
Воскресенье – выходной
Пос. Пригородный, ул. Варовского, д.16, помещение холла здания Пригородного Дома культуры, 1 этаж.
Время работы: понедельник – суббота с 9:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00
Воскресенье – выходной
Город Суровикино, ул. Победы, д. 148, Суровикинское районное общество слепых, 1 этаж.
Время работы: понедельник - воскресенье с 9:00 до 13:00
Телефон - (84473) 2-29-89
Также продолжают свою работу и пункты, открытые ранее:
Центральный район
- улица Советская улица, 5, кабинет 102. Время работы пункта: пятница - понедельник - с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 16:00.
Тракторозаводский район
- улица Николая Отрады 26, подъезд №2. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 13:00.
- улица Ополченская 5, тел. 8-937-645-29-81. Время работы: с 10:00до 18:00.
Ворошиловский район
- улица Елисеева 3, офис общественной организации «Союз Чернобыль». Время работы: четверг, с 09:30 до 12:00
Краснооктябрьский район
- улица Кузнецова 49, подъезд №1. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00.
Дзержинский район
- улица Ангарская 118, «Дом Дружбы». Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Общественной палате Волгоградской области, жителям Волжского и Камышина следует быть внимательнее и уточнять у активистов место и время сбора подписей. В Камышине это можно сделать, позвонив по телефону городского совета ветеранов - 8(4457)-4-37-73, в Волжском информацию предоставит волонтер Наталья — 8-905-394-48-44.
Сейчас в городе-спутнике проголосовать за референдум можно в двух крупных торговых центрах -ТРК «ПланетаЛето» и ТРК «ВолгаМолл». Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, жители выстраиваются в гигантскую очередь, чтобы выразить свое мнение. К этому моменту она растянулась от середины зала на первом этаже практически до самого выхода.
Дело в том, что заполнение стандартной формы занимает некоторое время — это надо сделать правильно, аккуратно, иначе бланк будет забракован при проверке.
Как сообщало ранее ИА «НовостиВолгограда.ру», к началу недели свое мнение выразили порядка 3000 человек, поддержав инициативу о проведении общественного обсуждения вопроса по переводу Волгоградской области в часовой пояс «московское время +1 час». Чтобы голосование состоялось, в общей сложности необходимо набрать боле 37 тысяч подписей.
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