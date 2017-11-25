В Волгограде открыты новые пункты сбора подписей за референдум о времени

В Волгоградском регионе на 7 пунктов сбора подписей по вопросу перехода на местное время стало больше. Они заработали в муниципальных районах области. Чтобы проголосовать, сторонникам референдума достаточно прийти по одному из указанных адресов с паспортом, заполнить соответствующий бланк и расписаться.

Список адресов:

Ольховский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д.24, 2 этаж, методический кабинет районного дома культуры.

Время работы: понедельник – пятница 10.00 – 17.00

Суббота, воскресенье 10.00 – 12.00

Телефон - 8 844 (56) 2-15-08

Город Камышин, ул. Ленина, дом 17 (фойе Муниципального бюджетного учреждения "Дворец культуры "Текстильщик").

Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00

Суббота – воскресенье с 9.00 до 12.00

Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская,юж д.21, Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела районный, Совет ветеранов, 1 этаж.

Время работы: понедельник - суббота с 8:00 до 17:15, обед с 12:00 до 13:00

Воскресенье - выходной

Телефон - (84474) 6-22-40

Урюпинский район, пос. Искра, ул. Победы, д.9, помещение холла здания Искринского Дома культуры, 1 этаж.

Время работы: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Суббота с 9:00 до 12:00

Воскресенье – выходной

Фроловский район (два пункта)

Хутор Терновка, д. 1016, Терновский Дом культуры, 2 этаж, библиотека.

Время работы: понедельник – суббота с 9:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00

Воскресенье – выходной

Пос. Пригородный, ул. Варовского, д.16, помещение холла здания Пригородного Дома культуры, 1 этаж.

Время работы: понедельник – суббота с 9:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00

Воскресенье – выходной

Город Суровикино, ул. Победы, д. 148, Суровикинское районное общество слепых, 1 этаж.

Время работы: понедельник - воскресенье с 9:00 до 13:00

Телефон - (84473) 2-29-89

Также продолжают свою работу и пункты, открытые ранее:

Центральный район

- улица Советская улица, 5, кабинет 102. Время работы пункта: пятница - понедельник - с 10:00 до 19:00, суббота – с 10:00 до 16:00.

Тракторозаводский район

- улица Николая Отрады 26, подъезд №2. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 13:00.

- улица Ополченская 5, тел. 8-937-645-29-81. Время работы: с 10:00до 18:00.

Ворошиловский район

- улица Елисеева 3, офис общественной организации «Союз Чернобыль». Время работы: четверг, с 09:30 до 12:00

Краснооктябрьский район

- улица Кузнецова 49, подъезд №1. Время работы: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00.

Дзержинский район

- улица Ангарская 118, «Дом Дружбы». Время работы: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Общественной палате Волгоградской области, жителям Волжского и Камышина следует быть внимательнее и уточнять у активистов место и время сбора подписей. В Камышине это можно сделать, позвонив по телефону городского совета ветеранов - 8(4457)-4-37-73, в Волжском информацию предоставит волонтер Наталья — 8-905-394-48-44.

Сейчас в городе-спутнике проголосовать за референдум можно в двух крупных торговых центрах -ТРК «ПланетаЛето» и ТРК «ВолгаМолл». Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, жители выстраиваются в гигантскую очередь, чтобы выразить свое мнение. К этому моменту она растянулась от середины зала на первом этаже практически до самого выхода.

Дело в том, что заполнение стандартной формы занимает некоторое время — это надо сделать правильно, аккуратно, иначе бланк будет забракован при проверке.