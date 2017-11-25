В регионе в ночь на понедельник температура понизится до -12 ºС

В Волгоградской области зима полностью вступила в свои права, и доказательством тому служат низкие ночные температуры, снег и изморозь.

По информации Волгоградского ЦГМС, температура воздуха особенно в ночное время суток будет только понижаться - в ближайшие дни в некоторых районах региона по ночам столбик термометра будет показывать -12ºС.

В воскресенье 26 ноября в регионе и в отдельных его районах ночью и днем местами пройдет снег - от слабого до умеренного. Ночью и утром местами туман, изморозь. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем -3...+2ºС, а ночью -2…-7ºС, местами при прояснении до -12ºС.

В регионе в понедельник, 27 ноября, ночью и утром местами выпадет небольшой снег, днем без осадков. Ветер поменяет свое направление и будет восточным и северо-восточным 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7ºС, местами до -12ºС, а днем -3...+2ºС.

Во вторник 28 ноября день ожидается ветреным - ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, днем местами порывы могут достигать до 16 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7ºС, местами до -12ºС, днем -3...+2ºС.

Областному центру не грозят столь серьезные низкие ночные температуры, но ночного морозца не избежать. 26 ноября в Волгограде ожидается небольшой снег, ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью - 3…-5ºС; днем около 0ºС.

В Волгограде в понедельник 27 ноября осадков не будет, ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5ºС, а днем около 0ºС.