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В регионе в ночь на понедельник температура понизится до -12 ºС
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В регионе в ночь на понедельник температура понизится до -12 ºС

Сегодня, 18:00ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Lite.35photo.ru
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