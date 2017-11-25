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Спецслужбы региона справились с затором в 1,5 км на федеральной трассе
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Спецслужбы региона справились с затором в 1,5 км на федеральной трассе

Сегодня, 12:05ОбществоМарина СабадашФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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