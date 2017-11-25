Спецслужбы региона справились с затором в 1,5 км на федеральной трассе
По легенде, на телефон службы спасения «112» поступило сообщение, что в результате сильного снегопада на автодороге федерального значения образовался затор длиной 1,5 километра.
Оперативные службы ГИБДД, МЧС, МУП «Северное», специалисты центра медицины катастроф незамедлительно отправляются на место происшествия. Действуют по четко отработанному плану: освобождают проезжую часть от машин, эвакуируют пострадавших при заторе. В это время снегоуборочная техники ликвидирует снежные заносы и образовавшийся гололед, а затем обрабатывает дорожное полотно с применением новых технологий.
Подобные тренировки проводятся в регионе ежегодно. Их главная цель — обеспечить своевременное выполнение задач при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера, отработать слаженность совместных действий всех сил и средств. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, в учениях были задействованы более ста человек личного состава и 24 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины, аварийно-спасательные автомобили, машины скорой помощи, снегоход.
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