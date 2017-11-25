Спецслужбы региона справились с затором в 1,5 км на федеральной трассе

В Волгоградской области прошли учения по по ликвидации последствий возможных ЧС, связанных со снежными заносами.

По легенде, на телефон службы спасения «112» поступило сообщение, что в результате сильного снегопада на автодороге федерального значения образовался затор длиной 1,5 километра.

Оперативные службы ГИБДД, МЧС, МУП «Северное», специалисты центра медицины катастроф незамедлительно отправляются на место происшествия. Действуют по четко отработанному плану: освобождают проезжую часть от машин, эвакуируют пострадавших при заторе. В это время снегоуборочная техники ликвидирует снежные заносы и образовавшийся гололед, а затем обрабатывает дорожное полотно с применением новых технологий.