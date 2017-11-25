Мотострелковую бригаду в Волгограде за год пополнили 400 контрактников

С начала 2017 года в мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгограде, служить пришло более 400 военнослужащих по контракту. Таким образом, прошлогодний показатель был превышен на 15 процентов.

Лишь около ста человек были переведены из других воинских частей. Все остальные с Минобороны заключили свой первый контракт, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

По словам контрактников, большинство из них выбрали мотострелковую бригаду из-за удобного расположения части. Также их привлекает возможность получения служебного жилья, а также повышенное денежное довольствие, которое составляет от 30 до 50 тыс. рублей в зависимости от воинского звания, занимаемой должности и выслуги лет.

Среди требований, которые предъявлялись к кандидатам, – образование не ниже среднего, годность к службе по медицинским показателям, сдача нормативов физподготовки на «хорошо» и «отлично», а также положительные результаты психологического тестирования.