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Мотострелковую бригаду в Волгограде за год пополнили 400 контрактников
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Мотострелковую бригаду в Волгограде за год пополнили 400 контрактников

Сегодня, 09:00ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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