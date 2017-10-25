Волгоградцев приглашают на музыкальные вечера в выставочный зал музея ИЗО

26 октября в 18 часов в выставочном зале музея изобразительных искусств состоится концерт «Oktobersax» Волгоградского квартета саксофонов, а 28 октября в 15:00 поклонников музыки ждет «заТВОРниЧЕСКИЙ вечер» Андрея Раздобудова.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея ИЗО, Волгоградский квартет саксофонов уже не раз выступал в стенах музея, и очередной концерт организован по зрительским заявкам. В этот раз квартет саксофонистов представит новую программу «Oktobersax», составленную из старого доброго джаза.