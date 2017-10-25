Волгоградцев приглашают на музыкальные вечера в выставочный зал музея ИЗО
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу музея ИЗО, Волгоградский квартет саксофонов уже не раз выступал в стенах музея, и очередной концерт организован по зрительским заявкам. В этот раз квартет саксофонистов представит новую программу «Oktobersax», составленную из старого доброго джаза.
«заТВОРниЧЕСКИЙ вечер» Андрея Раздобудова пройдет под девизм «Победителей не судят - да, но анализируют». Раздобудов - неутомимый рассказчик, философ, джазовый барабанщик, руководитель волгоградского коллектива живой импровизационной музыки «Ансамбль12». Исполнитель в нестандартной форме порассуждает о природе страха, жизни, эволюции и других непростых вещах, и, конечно же, аккомпанементом ему будет звучать барабанная музыка.
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