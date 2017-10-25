Волгоград не покидают дожди и мокрый снег

В ближайшие дни в регионе сохранится пасмурная погода, с осадками в виде мокрого снега и низкими ночными температурами.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, такой характер погоды определяет холодный воздушный фронт, пришедший в регион еще 21 октября.

В ночь на четверг, 26 октября, в Волгоградской области ожидается дождь со снегом, а днем дожди — от слабых до умеренных. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, ночью и утром местами порывы достигнут до 15-20м/с. Днем ветер усилится до 16 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...-1ºС, местами до -6ºС, а днем +1...+6ºС.

Такая же погода ожидается в регионе и на следующий день, 27 октября. Правда, синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры, а в южных районах потеплеет даже до +11ºС.

В субботний день 28 октября в области сохранится дождливая погода, температура воздуха ночью +2...+7ºС; местами до -1ºС; днем +6...+11ºС.

В Волгограде завтра всю ночью и утро будет идти дождь со снегом. Днем без осадков, ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, ночью и утром порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью около 0ºС, днем +1...+3ºС.

Ночью 27 октября в областном центре вновь ожидается мокрый снег, а днем будет идти слабый дождь. Температура ночью -1…-3ºС, днем +5...+7ºС.

В субботу 28 октября также возможен небольшой дождь, но столбик термометра немного поднимется - ночью будет +3…+5ºС, днем - +8...+10ºС.