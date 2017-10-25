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В волгоградской школе №5 уроки с детьми провели сотрудники Росгвардии
Сюжеты:
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В волгоградской школе №5 уроки с детьми провели сотрудники Росгвардии

Сегодня, 07:54ОбществоСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
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