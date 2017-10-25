В волгоградской школе №5 уроки с детьми провели сотрудники Росгвардии

Школу № 5 Краснооктябрьского района города Волгограда посетили необычные гости – сотрудники областного Управления Росгвардии. Они провели с детьми профилактические уроки по противодействию терроризму и экстремизму.

По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области, на занятиях присутствовало более 400 учеников 7-11 классов, которые узнали о деятельности структурных подразделений ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области

Во время мероприятия правоохранители также рассказали учащимся средней школы об уникальных занятиях бойцов СОБРа «Вектор» с подрастающим поколением, где ребята могут познакомиться со служебными буднями офицеров спецназа и попробовать себя в роли бойца.