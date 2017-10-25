В волгоградской школе №5 уроки с детьми провели сотрудники Росгвардии
Сегодня, 07:54ОбществоСтанислав ЛопатинФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
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Школу № 5 Краснооктябрьского района города Волгограда посетили необычные гости – сотрудники областного Управления Росгвардии. Они провели с детьми профилактические уроки по противодействию терроризму и экстремизму.
По информации пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской области, на занятиях присутствовало более 400 учеников 7-11 классов, которые узнали о деятельности структурных подразделений ведомства.
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Волгоградской области
Во время мероприятия правоохранители также рассказали учащимся средней школы об уникальных занятиях бойцов СОБРа «Вектор» с подрастающим поколением, где ребята могут познакомиться со служебными буднями офицеров спецназа и попробовать себя в роли бойца.
Подростки с удовольствием пообщались с представителями Управления и проявили большое желание служить в войсках Росгвардии. Преподаватели учебного заведения, поблагодарив сотрудников, выразили надежду на дальнейшее взаимодействие.
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