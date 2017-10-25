У волгоградцев еще есть время, чтобы спастись от «Мичигана»

К ноябрю в Волгоградской области должна завершиться прививочная кампания против гриппа.

ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало, что на днях в медицинские учреждения региона поступила последняя партия противогриппозных вакцин для иммунизации взрослого и детского населения.

Как сообщила главный внештатный инфекционист Волгоградской области Елена Хлопотова, количество жителей региона, получивших прививку от гриппа, в нынешнем году по сравнению с 2016-м выросло.

- Население более активно прививается, - рассказала Елена Хлопотова. - До 1 ноября остались считанные дни, поэтому тем волгоградцам, которые еще не привились, советую сделать это, не откладывая, как говорится, в долгий ящик. Потом вакцинироваться будет поздно, потому что с ноября из-за похолодания мы ожидаем подъем вирусных инфекций, а во время болезни прививки делать нельзя.

В этом году инфекционисты ожидают ранний приход гриппа в Волгоградскую область. По мнению специалистов, в регион придут новые штаммы вирусов, среди которых наиболее опасен «Мичиган».