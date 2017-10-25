«Цыпленок» выявит самых звонкоголосых юных вокалистов региона

Откроется фестиваль 26 октября в 12 часов. Юные вокалисты трёх возрастных категорий (до 9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет) выступят в номинациях «Академическое пение», «Народное пение» и «Эстрадное пение». Тематика песен также разнообразна - это и романсы, и патриотические произведения, народные песни, джаз и рок.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного комитета культуры, в нем примут участие более 150 участников из 23 муниципальных районов и 5 городских округов нашего региона.

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