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Подготовка к торжествам 19 ноября в Калаче-на-Дону идет по графику
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Idl 1354

Подготовка к торжествам 19 ноября в Калаче-на-Дону идет по графику

Сегодня, 13:55ОбществоСветлана АлекбароваФото: volgograd.ru
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