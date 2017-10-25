Подготовка к торжествам 19 ноября в Калаче-на-Дону идет по графику

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершил сегодня рабочую поездку в Калачевский район, где проинспектировал реализацию инфраструктурных проектов в рамках подготовки к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации области, глава региона проверил ход работ по благоустройству, ремонту дорог и реконструкции социальных и культурных учреждений.

Калач-на-Дону станет центром торжеств, посвященных 75-летию контрнаступления советских войск под Сталинградом.

- 19 ноября для нас очень серьезная дата — 75 лет начала контрнаступления под Сталинградом. Это финишная прямая до нашего основного праздника — 75-летия Сталинградской Победы. Это хорошая возможность сказать спасибо нашим ветеранам и реализовать проекты, которые они задумывали, — сказал Андрей Бочаров.

Фото: volgograd.ru

Город воинской славы встречает важнейший юбилей значительно похорошевшим. Так, приведены в порядок центральная улица и бульвар 300-летия Калача-на-Дону. Здесь обустроены пешеходные зоны, организован полив, смонтированы системы видеонаблюдения, установлены малые архитектурные формы. 19 ноября в новой парковой зоне торжественно откроют памятный знак с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-Дону звания города воинской славы. С просьбой об установке такой стелы в начале года к губернатору обратились ветераны.

Фото: volgograd.ru

В порядок приведен и районный дом культуры: отремонтированы концертный и малый залы, фойе, бытовые помещения, благоустроена прилегающая территория. При участии Фонда кино создан современный 3D-кинозал.

Также Андрей Бочаров побывал на стадионе «Водник», где в рамках юбилейных торжеств пройдет показ техники и вооружения. Глава региона ознакомился с ходом достройки учебного корпуса профучилища № 13 имени Штепо. Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», первый этап работ уже на стадии завершения, а полностью сдать долгострой планируется в 2018 году.

Фото: volgograd.ru

В рамках рабочей поездки губернатор побывал в пос. Пятиморск - здесь благоустроена территория у памятника «Соединение фронтов». Задача, поставленная главой региона в прошлой году, на сегодняшний день выполнена - отремонтированы парапеты, лестничные марши, лавочки, тумбы, проведено озеленение, организован полив, отремонтированы дорога и пешеходная зона от улицы Ленина до монумента.

Фото: volgograd.ru