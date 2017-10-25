Педагоги региона повышают квалификацию в сфере инклюзивного образования

300 педагогов региона стали слушателями курсов повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета образования и науки, обучение ведется на базе Волгоградского государственного социально-педагогического университета по пяти различным направлениям. Волгоградский вуз на протяжении нескольких лет участвует в программе повышения квалификации по инклюзивному образованию, которая реализуется по заказу Министерства образования и науки России.

Инклюзивное образование основывается на идее вовлечения инвалидов в социум, поэтому сегодня на первый план выходит создание доступной среды в учреждениях образования. На сегодняшний день в регионе основные адаптированные программы воплощают 16 детских садов, 6 школ и 4 учреждения дополнительного образования, расположенных в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Городищенском, Дубовском, Жирновском, Иловлинском, Котовском и других районах области.