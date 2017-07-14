Юные футболисты региона тренируются в профильной смене

Оттачивать профессиональные навыки будут дважды в день. Для этого сотрудники базы подготовили несколько площадок — стадион в Дубовке и футбольное поле лагеря «Зеленая волна». Организаторы смены предусмотрели и насыщенное свободное время: спортивные соревнования в индивидуальных и командных видах спорта, интеллектуально-спортивные игры, творческие вечера.
В этом году для школьников Волгоградской области разработаны 33 специализированные смены, из них 10 принимают детей по направлениям футбол, баскетбол, самбо, черлидинг, гребля, гандбол и каратэ.
В спортивные смены волгоградцы уезжают и за пределы региона. В этом году более 320 человек отдохнули на Черноморском побережье в лагере «Старт».
Массовый спорт в Волгоградском регионе получил новый виток развития. За последние три года построены десятки инфраструктурных объектов. Открыт ФОК в Кировском районе Волгограда, капитально реконструирован стадион «Пищевик» в Ворошиловском.
В Волгограде и Волжском открыты двенадцать универсальных спортивных площадок в по проекту благотворительного фонда Елены Исинбаевой. В Дубовке появилось футбольное поле. Жители Руднянского, Калачевского, Алексеевского районах теперь тренируются на новых стадионах - соббщает пресс-служба администрации Волгоградской области.