Юные футболисты региона тренируются в профильной смене

Воспитанники футбольной школы ЦСКА имени Леонида Слуцкого приходят в форму после двух месяцев каникул. 68 юных футболистов отправились в профильную смену «К вершинам Олимпа». Здесь ребята станут участниками уникальной программы, позволяющей сочетать тренировки с отдыхом.

Оттачивать профессиональные навыки будут дважды в день. Для этого сотрудники базы подготовили несколько площадок — стадион в Дубовке и футбольное поле лагеря «Зеленая волна». Организаторы смены предусмотрели и насыщенное свободное время: спортивные соревнования в индивидуальных и командных видах спорта, интеллектуально-спортивные игры, творческие вечера.

В этом году для школьников Волгоградской области разработаны 33 специализированные смены, из них 10 принимают детей по направлениям футбол, баскетбол, самбо, черлидинг, гребля, гандбол и каратэ.

В спортивные смены волгоградцы уезжают и за пределы региона. В этом году более 320 человек отдохнули на Черноморском побережье в лагере «Старт».

Массовый спорт в Волгоградском регионе получил новый виток развития. За последние три года построены десятки инфраструктурных объектов. Открыт ФОК в Кировском районе Волгограда, капитально реконструирован стадион «Пищевик» в Ворошиловском.