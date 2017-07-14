Волгоградский Каустик запускает новый цех производства химических средств

В Красноармейском районе завершено строительство капитального объекта «Цех производства ХСЗР на территории ОАО «Каустик» по ул. 40 лет «ВЛКСМ».

Цех предназначен для производства химических средств защиты растений. Как сообщила Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области, инспекторы данного ведомства по завершению строительства провели внеплановую выездную проверку соблюдения норм градостроительного законодательства.

Построенный цех представляет собой здание общей площадью 2095,8 м2 и производственной мощностью 2135,0 тонн/год. Здесь будет выпускаться 9 видов препаратов химических средств защиты растений. Здание находится на земельном участке общей площадью 0,56 га и имеет асфальтированные проезды к цеху, тротуары, пути подъезда железнодорожного транспорта.