Волгоградский Каустик запускает новый цех производства химических средств

Цех предназначен для производства химических средств защиты растений. Как сообщила Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области, инспекторы данного ведомства по завершению строительства провели внеплановую выездную проверку соблюдения норм градостроительного законодательства.
Построенный цех представляет собой здание общей площадью 2095,8 м2 и производственной мощностью 2135,0 тонн/год. Здесь будет выпускаться 9 видов препаратов химических средств защиты растений. Здание находится на земельном участке общей площадью 0,56 га и имеет асфальтированные проезды к цеху, тротуары, пути подъезда железнодорожного транспорта.
Проведенная проверка нарушений градостроительного законодательства не выявила и в итоге инспекция Госстройнадзора выдала застройщику заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических норм и правил.