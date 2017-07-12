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В Волгоградской области к охране природы привлекают волонтёров и казаков
Сюжеты:
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В Волгоградской области к охране природы привлекают волонтёров и казаков
Сегодня, 13:35ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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