В Волгоградской области к охране природы привлекают волонтёров и казаков

Экологический совет при Волгоградской областной Думе продолжает инспектировать работу по охране природы в муниципальных районах региона. Накануне его представители побывали в Суровикинском и Чернышковском районах.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, в выездных совещаниях под председательством главы экосовета Ирины Соловьёвой приняли участие представители районных властей, природоохранных и надзорных органов, а также местные жители. Члены совета проверили, насколько качественно в отдельных частях Волгоградской области реализуется план первоочередных экологических мероприятий.

– Необходимо не только устранить накопленный в предыдущие годы экологический вред окружающей среде региона, но и, самое главное, выстроить системно работу всех заинтересованных ведомств так, чтобы не допускать новых нарушений экологического законодательства, – пояснила Ирина Соловьёва.

В целом участники поездки положительно оценили работу по охране природы в проинспектированных районах. Они отметили, что к экологическим мероприятиям активно привлекается общественность – к примеру, в Суровикинском районе местная казачья дружина помогает лесникам следить за зелёными насаждениями и соблюдением особого противопожарного режима, а в Чернышковском районе на субботники регулярно выходят добровольцы.

На этой неделе члены экологического совета проведут аналогичные выездные совещания в Алексеевском и Нехаевском районах. До конца лета они планируют посетить все муниципалитеты Волгоградской области, а в сентябре намерены представить доклад, в котором обобщат результаты инспекций.

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