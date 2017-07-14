В Волгограде и области погода продолжает капризначать

Погода в Волгограде и регионе не перестает удивлять жителей своим непостоянсвом.

Метеорологические сводки меняются чуть ли не каждый час, предвещая, то великую сушь, то дождь, правда, кратковременный.

По информации Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня 25 июля в Волгограде прогнозировали кратковременные дожди. Но они до Волгограда "не дошли", зато пришла обещанная жара — выше +30ºС. Завтра 26 июля ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный, который принесет с собой еще более жарку погоду. Температура днем составит +34ºС, правда, ночью будет прохладнее - +17...+21ºС.

В Волгоградской области июльская погода капризничает не меньше. При сохранении переменной облачности 25 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточного направления, местами грозовые порывы до 13-18 м/с. Ночью температура упадет до +15ºС, а местами даже до +11ºС, зато днем жара наверстает упущенное и поднимет температуру до +35ºС.