В «Старой Сарепте» покажут скульптурные портреты царей рода Романовых

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» начинает работать интересная выставка «Дом Романовых».

Работы выполнены известным волгоградским мэтром — скульптором, народным художником России Петром Чаплыгиным. В экспозиции представлена уникальная коллекция скульптурных портретов российских правителей от Петра I до Николая II, не имеющая аналогов в мире.

Объять одним взглядом три века истории России и воплотить посредством искусства скульптурного портрета ее творцов, не все под силу. Но Чаплыгин — смог. Образы российских императоров, созданы в жанре парадного портрета. Это сплав социальных, политических, религиозных, этических и эстетических аспектов, которые и определили для скульптора характер каждой личности, продиктовал манеру изображения.

Этот проект – не столько рассуждения художника о конкретном императоре-человеке, сколько представление об эпохах и их идеалах, диалог прошлого, настоящего и будущего.