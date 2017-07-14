В России могут увеличить водоканалам штрафы за грязную воду в 10 раз

Минстрой готовится ужесточить ответственность за подачу потребителям некачественной водопроводной воды, увеличив штрафы для организаций в 10 раз.

Министерством уже подготовлены соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), пишет сегодня газета «Известия».

Согласно документу, за нарушение санитарных требований к воде предлагается наказывать юридические лица штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (сейчас от 10 тыс. рублей до 30 тыс. руб.).

Также Минстрой намерен дополнить КоАП новыми пунктами. Так, за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ‎по разработке и согласованию плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями» должностных лиц и предпринимателям без образования юридического лица будет ждать штраф ‎от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Для юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.