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В России могут увеличить водоканалам штрафы за грязную воду в 10 раз
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В России могут увеличить водоканалам штрафы за грязную воду в 10 раз
Сегодня, 12:35ОбществоФото: severpost.ru
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